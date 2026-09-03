انطلقت اليوم الخميس مسابقة اكتتاب 1132 مقدم خدمة تعليم، موزعين بين 241 أستاذا للتعليم الإعدادي و891 معلما، وذلك لتعزيز الطواقم التربوية ودعم المؤسسات التعليمية في مختلف ولايات البلاد.

وأكد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، صدف سيدي محمد، أهمية الالتزام بالإجراءات المعتمدة والتحلي بالمسؤولية والانضباط، كما حث المترشحين على استحضار مسؤولية مهنة التعليم ودورها في خدمة التلاميذ والمساهمة في جهود إصلاح المنظومة التعليمية.

جاءت تصريحات الأمين العام خلال جولة له في عدد من مراكز الامتحان اطلع خلالها على سير العمليات التنظيمية والفنية وظروف استقبال المترشحين وإجراء الاختبارات.

وتلقى الأمين العام شروحا من رؤساء المراكز حول الترتيبات المتخذة لضمان حسن سير المسابقة واحترام الإجراءات المنظمة لها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.