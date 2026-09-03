أجرى السفير الموريتاني في المملكة العربية السعودية المختار ولد داهي، أمس الأربعاء، مباحثات مع وزارة العمل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بخصوص العمالة المساندة.

وقال ولد داهي في منشور على الفيسبوك: “التقيتُ رفقة المستشارة خديجة بنت الحسين، سعادة عبد الوهاب بن سعد العقيل، المشرف العام على قطاع العمالة المسانِدة بوزارة العمل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وكان مصحوبا بكبار مساعديه”.

وأضاف السفير أن “قطاع العمالة المساندة من ضمن صلاحياته تأطيرُ وتسهيلُ استقدام العمالة المساندة من الدول الأخرى إلى المملكة العربية السعودية”.

وأوضح السفير أنه “تم خلال اللقاء نقاش قضايا ذات اهتمام مشترك”، دون أن يكشف أي تفاصيل حول المباحثات.

وكانت موريتانيا توفد خلال السنوات الماضية المئات من مواطنيها إلى السعودية لممارسة الأعمال المساعدة، والتي تشملُ العمالة المنزلية والسياقة والحراسة ورعاية الحدائق والمزارع.

وكان يتم استقدام هذه العمالة عبر مكاتب مستقلة.

وتتجه موريتانيا منذ سنوات للتخفيف من حدة البطالة، وخلق فرص العمل، عن طريق شراكات مع الدول، مثل برنامج “الهجرة الدائرية الموسمية” الذي يتم بالتعاون مع اسبانيا.