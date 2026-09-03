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صوملك: أعمال حفر تسببت في أعطاب بالغة بالشبكة الكهربائية بـ”كرفور”

أحمدُ ولد الحسن
أرشيف ـ فرق فنية تعمل على إصلاح عطل كهربائي (صوملك).

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» أن أعمال حفر في منطقة “كارفور” بمقاطعة عرفات، نفذتها مؤسسة أشغال مستقلة لصالح المكتب الوطني للصرف الصحي، تسببت في أعطاب بالغة بالشبكة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المنطقة.

وقالت الشركة إن فرقها الفنية تعمل حاليا على إصلاح الأعطاب وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ودعت «صوملك» مؤسسات الأشغال إلى التنسيق معها قبل تنفيذ أي عمليات حفر داخل المدن، تفاديا للأضرار التي قد تلحق بالشبكة الكهربائية وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية واجتماعية.

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