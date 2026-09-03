نعى وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، اليوم الأربعاء، العالم الموريتاني محمد الحسن ولد أحمد الخديم، شيخ محظرة التيسير في ولاية الترارزة، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 90 عاماً.

وقال الأزهري في بيان نعي إن ولد أحمد الخديم أمضى حياته في التدريس والتأليف وتخريج طلاب العلم، ووصفه بأنه أحد أبرز علماء موريتانيا المعاصرين.

وأشار الوزير إلى إسهامات الفقيد في تدريس علوم القرآن والحديث والفقه وأصول الفقه وغيرها من العلوم، فضلاً عن مؤلفاته وتلاميذه الذين تلقوا العلم على يديه.

وذكر الأزهري أنه التقى ولد أحمد الخديم خلال زيارة سابقة إلى محظرته في موريتانيا، وقال إنه لمس خلال اللقاء سعة علمه وحسن خلقه.

وأعرب وزير الأوقاف المصري عن تعازيه لأسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه ولعلماء موريتانيا، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.