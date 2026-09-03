بدأت أطراف سياسية موريتانية مشاورات لاختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الحوار الوطني، في خطوة تمهد لبدء الترتيبات التنفيذية للحوار المتفق عليه بين الأطراف في يوليو الماضي.

وقال مصدر ل”صحراء ميديا”، إن المشاورات يشارك فيها ممثلون عن الأغلبية، ومؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب ائتلاف المعارضة، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، على أن تفضي إلى تشكيل لجنة تضم مختلف مكونات المشهد السياسي والمجتمعي في البلاد.

وتنص خارطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف في يوليو على إنشاء لجنة إشراف «تنفيذية على مستوى عالٍ» تتولى الإشراف على مسار الحوار، مع تمثيل مختلف مكونات موريتانيا فيها.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد كلّف موسى فال برئاسة اللجنة، بعد موافقة الأطراف المشاركة في الحوار على اختياره لهذه المهمة.

وتشمل خارطة الطريق خمسة محاور رئيسية للحوار، هي الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، ونموذج الحوكمة، وإدماج الفئات الهشة، والوقاية من المخاطر والتهديدات.

وقال موسى فال عند عرض هذه المحاور إن تحديدها جاء بعد مشاورات تمهيدية مع الأطراف المعنية، وإنها تعكس القضايا التي أثارها الفاعلون السياسيون ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة ومختلف مكونات المجتمع الموريتاني.