لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم، بينهم رضيع، بعد انجراف قارب للمهاجرين نحو 27 يوما في عرض البحر أثناء توجهه من غامبيا إلى جزر الكناري، بحسب ما أفادت به منصة «على خطى المهاجر» (SLTM) اليوم الخميس.

وقالت المنصة إن القارب كان يحمل على متنه 128 شخصا عند انطلاقه مطلع أغسطس الماضي، ولم ينجُ منهم سوى 45 راكبا، بينهم 44 رجلا وامرأة واحدة، فيما كانت خمس جثث لا تزال على متنه لحظة وصول فرق الإنقاذ.

ورصدت طائرة مراقبة القارب الأربعاء على بُعد نحو 120 كيلومترا جنوب غران كناريا، قبل أن تتدخل سفينة الإنقاذ «غواردامار أورانيا» لإنقاذ الناجين.

ونُقل الناجون إلى رصيف أرغينيغين، حيث تلقوا الرعاية من الصليب الأحمر والجهات المختصة، بينما تعذر انتشال الجثث الخمس بسبب سوء حالة البحر.

وأكد الحرس المدني الإسباني مطابقة الكتابات الموجودة على هيكل القارب لرحلة أبحرت من غامبيا مطلع الشهر، في حين أفاد الناجون لفرق الإغاثة بأن عددا من رفاقهم توفوا خلال فترة الانجراف في البحر.