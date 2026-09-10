أُحيل متهم يبلغ من العمر 17 عاماً إلى مركز للأطفال المتنازعين مع القانون في مقاطعة الميناء بنواكشوط، على خلفية اتهامه باغتصاب طفلة تبلغ سبع سنوات أثناء توجهها إلى دراسة القرآن، بحسب محامية جمعية صحة الأم والطفل عيشة السالمة المصطفى.

وقالت المحامية إن المتهم اعترف بالواقعة أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، وإنه أُحيل إلى المركز المغلق المخصص للأطفال المتنازعين مع القانون في الميناء.

وكانت قضية الطفلة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث أحد أفراد أسرتها عن تعرضها للاغتصاب، بينما ترقد الطفلة في مركز الاستطباب للأم والطفل، ووصف أحد أفراد أسرتها وضعها الصحي بالصعب.

وكانت الشرطة قد أوقفت مشتبه فيه في اغتصاب طفلة بمقاطعة توجنين، عقب تحديد هويته من خلال التحقيق.

وقالت الشرطة إن الطفلة، بعد تحسن حالتها الصحية، قدمت أوصاف المعتدي، وإن الشرطة القضائية تمكنت من تحديد هويته وتوقيفه، مضيفة أنه اعترف خلال التحقيق بالأفعال المنسوبة إليه وقاد المحققين إلى مكان الواقعة.