وقّعت موريتانيا وشركة CWP Global اليوم اتفاقية شاملة لتطوير مشروع «أمان» للهيدروجين الأخضر، في خطوة تحدد الإطار التعاقدي والمالي والاقتصادي والتنموي للمشروع خلال مراحله المقبلة.

وتستهدف الاتفاقية تنظيم الشروط المرتبطة بتطوير المشروع، الذي تقول موريتانيا إنه من بين أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر المطروحة عالمياً، كما تمثل أول اتفاقية من هذا النوع توقعها البلاد في هذا القطاع.

وقال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة الموريتاني، مضيفاً أنه يضع إطاراً شاملاً لتطوير المشروع.

وقال مارك جراندال، رئيس مجلس إدارة CWP Global، إن المشروع وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية (FEED)، وإن الشركة تستهدف اتخاذ قرار الاستثمار النهائي قبل عام 2030.

وتستهدف «أمان» إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر و6.6 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لاستخدامها في صناعة الأسمدة وتطوير وقود منخفض الانبعاثات.

كما يراهن المشروع على تطوير صناعات مرتبطة بالهيدروجين الأخضر في موريتانيا، من بينها إنتاج الصلب الأخضر ومعالجة خامات الحديد محلياً بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.

وأطلقت موريتانيا وCWP Global المشروع في عام 2020، مستفيدتين من إمكانات البلاد في الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي، قبل توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في 2021 واتفاقية إطار في 2022 لوضع أسس الشراكة.