تعهد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بمواصلة إصلاح المالية العامة ودعم تعافي الاقتصاد، مع حماية الفئات الأكثر هشاشة، وذلك خلال لقائه الثلاثاء المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن.

ويأتي اللقاء بعد أسبوعين من توصل السنغال وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق فني بشأن برنامج جديد، يفترض أن يواكب الإصلاحات التي تنفذها السلطات في مجالات المالية العامة والدين والاستثمار.

وقال فاي، وفقاً للرئاسة السنغالية، إن «التعافي لن يكون على حساب السكان، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة»، مشدداً على ضرورة الجمع بين ضبط المالية العامة والحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد.

وقال الرئيس السنغالي إن الإجراءات الاقتصادية يجب أن تساعد على «إنعاش النشاط الاقتصادي، ودفع النمو، واستعادة السيولة لدى الشركات»، بما يمكّنها من استئناف استثماراتها، وربط ذلك بزيادة فرص العمل، خصوصاً للشباب.

وتسعى الحكومة السنغالية إلى إعادة التوازن إلى مالية الدولة مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي، من خلال ضبط الإنفاق وتحسين تحصيل الإيرادات ودعم القطاع الخاص وحماية الفئات الهشة.

وقال فاي عقب لقائه غورغييفا إنه سيواصل العمل مع الشركاء الفنيين والماليين للسنغال، مضيفاً: «لن أتوقف حتى يشعر كل سنغالي بتحسن حقيقي وملموس في حياته اليومية».