أطلق مركز ترانيم للفنون الشعبية نداءً لتكثيف البحث عن المداحة الشابة منى مالك، بعد انقطاع الاتصال بها منذ 10 يوليو الماضي.

وقال المركز، في منشور مساء الأحد، إنه زار أسرة الفتاة للتحقق من خبر اختفائها والاطلاع على تفاصيل القضية، موضحًا أن منى كانت تقيم بين منزل والدتها في حي ملح، قرب «بقالة كل شي»، ومنزل جدتها في توجنين، قرب «أباتيك كرو».

وأضاف أن منى غادرت منزل جدتها يوم اختفائها متوجهة إلى منزل والدتها، لكنها لم تصل إلى هناك، مشيرًا إلى أن سوء فهم بين أفراد الأسرة أدى إلى تأخر اكتشاف غيابها، إذ اعتقدت الجدة أنها وصلت إلى والدتها، بينما ظنت والدتها أنها لا تزال لدى جدتها.

وأوضح المركز أن الأسرة أبلغت مفوضية الشرطة الثانية بتوجنين عن فقدان منى يوم 6 أغسطس الماضي، تحت رقم البلاغ 6464، غير أن مكان وجودها لا يزال مجهولًا.

ودعا المركز السلطات الأمنية إلى تكثيف البحث والتحري عن الفتاة والعمل على إعادتها سالمة إلى أسرتها، كما ناشد كل من لديه معلومات بشأنها إبلاغ الجهات الأمنية.