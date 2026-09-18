ارتفعت حصيلة الهجوم على معسكر ديورا العسكري في مالي في العاشر من سبتمبر إلى أكثر من 100 جندي مالي وخمسة عناصر من فيلق أفريقيا الروسي، وفق حصيلة جديدة نقلتها وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن مصادر عسكرية وأمنية ومحلية.

وقالت مصادر أمنية في موبتي إن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي، بينهم ضابطان، ووصفت الهجوم بأنه غير مسبوق من حيث حجم الخسائر. وأكد هذه الحصيلة ضابط في هيئة الأركان العامة للجيش ومسؤول محلي، فيما كانت حصيلة أولية قد تحدثت عن مقتل 50 جنديًا على الأقل.

وأدى تعديل الحصيلة إلى وضع هجوم ديورا ضمن أكثر الهجمات دموية التي تعرض لها الجيش المالي منذ بدء النزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ نحو 15 عامًا.

وتبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم الذي استهدف المعسكر في منطقة ديورا، في أحدث هجوم واسع النطاق على القوات المالية والقوات الأجنبية المساندة لها.

وتخوض القوات المالية منذ سنوات قتالًا ضد جماعات مسلحة تنشط في مناطق واسعة من البلاد، فيما عززت السلطات تعاونها العسكري مع مقاتلين روس تابعين لفيلق أفريقيا.