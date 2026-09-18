قال السفير الصيني لدى موريتانيا تانغ زهونغ دونغ، إن العلاقات الموريتانية الصينية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا متسارعا، بفضل اللقاءات المتعددة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ما أسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف السفير، خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية في نواكشوط بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من ستة عقود، مستحضرا مساهمة الصين في بناء ميناء نواكشوط المستقل، الذي دُشن عام 1986.

وأشار إلى أن الصين اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الدول الإفريقية، من بينها الإعفاء الجمركي الكامل للمنتجات الموريتانية، مؤكدا أن السوق الصينية تتيح فرصا لتعزيز المبادلات التجارية ودعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا.

وقال إن السفينة الطبية العسكرية الصينية «السعادة» تنفذ أول مهمة خارجية لها منذ دخولها الخدمة، كما أنها ثاني سفينة مستشفى تابعة للبحرية الصينية تزور موريتانيا خلال عامين، معتبرا أن ذلك يعكس تنامي التعاون الثنائي في المجالين الصحي والإنساني.

ووصلت السفينة الطبية العسكرية الصينية «السعادة» الثلاثاء إلى المياه الموريتانية، في مهمة تستمر ستة أيام، لتقديم خدمات طبية مجانية تشمل الاستشارات والفحوصات والعمليات الجراحية، إلى جانب خدمات طبية في بعض المراكز الصحية بنواكشوط وتكوينات في مجال الإسعافات الأولية لصالح الطواقم الطبية العسكرية.