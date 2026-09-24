تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها بأربعة في المائة خلال الجلسة السابقة، وذلك في وقت أعلنت فيه إيران أنها لا تزال منفتحة على الخيار الدبلوماسي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” 94 سنتا أو بنسبة 0,9 في المائة إلى 102,13 دولارا للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط 59 سنتا أو بنسبة 0,7 في المائة إلى 91,56 دولارا.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت ارتفاعا بمقدار ثلاثة ملايين برميل، إلى 426.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.