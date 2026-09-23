سيدي محمد شماد – الرباط – صحراء ميديا

أغلقت مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المغرب، مساء اليوم الأربعاء، أبوابها، بعد انتهاء الفترة القانونية المخصصة للاقتراع في الانتخابات التشريعية، التي يتنافس فيها المرشحون على 395 مقعداً في مجلس النواب.

وكانت مكاتب التصويت قد فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً، واستمرت عملية الاقتراع إلى غاية السابعة مساءً، وسط حضور ممثلي لوائح الترشيح داخل مكاتب التصويت. وأعلنت وزارة الداخلية خلال اليوم أن العملية جرت في ظروف عادية، وفق المعطيات الواردة من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.

28.05 في المائة عند الخامسة

وبحسب آخر نسبة مشاركة أعلنتها وزارة الداخلية خلال يوم الاقتراع، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 28.05 في المائة عند الساعة الخامسة مساءً، مقابل 21 في المائة عند الثالثة، و11.34 في المائة عند منتصف النهار، و4.23 في المائة عند العاشرة صباحاً.

ولم تعلن وزارة الداخلية، في المعطيات التي تم التوصل إليها حتى الآن، عن نسبة مشاركة نهائية بعد إغلاق مكاتب التصويت، وبالتالي تبقى نسبة 28.05 في المائة آخر رقم رسمي معلن خلال يوم الاقتراع.

من التصويت إلى الفرز

ومع إغلاق المكاتب، تنتقل العملية الانتخابية إلى مرحلة فرز الأصوات، بحضور ممثلي لوائح الترشيح، قبل إعداد المحاضر الخاصة بالنتائج.

ومن المنتظر أن تبدأ وزارة الداخلية في إعلان النتائج الأولية ابتداءً من يوم الخميس 24 سبتمبر، وفق الجدولة الرسمية للمسلسل الانتخابي.

وتجري هذه الانتخابات بمشاركة 27 حزباً، فيما تشير المعطيات الرسمية التفصيلية إلى وجود 28 تشكيلة سياسية، بينها تحالف أُحدث بمناسبة هذه الانتخابات، إضافة إلى لائحتين لمرشحين غير منتمين.

ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخباً وناخبة، بينما بلغ عدد لوائح الترشيح 1850 لائحة تضم 7288 ترشيحاً.

ومع بدء فرز الأصوات وتجميع المحاضر، تتواصل عملية احتساب النتائج في مختلف مكاتب التصويت، في انتظار إعلان النتائج الأولية وتحديد تركيبة مجلس النواب المقبل.