بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، الثلاثاء، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، علاقات التعاون بين موريتانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ولد مرزوك، في منشور على حسابه بفيسبوك، إن اللقاء استعرض سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة، خصوصًا في المجالات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين.

وأضاف أنه تبادل مع مفوض اللاجئين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.