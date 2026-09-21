عرفت خمس ولايات موريتانية، تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وجاء ذلك حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اليوم الاثنين، على النحو التالي:

* الحوض الغربي :

* الطينطان :

باميره 70 مم

* لعصابه :

* كنكوصة :

الصدره 55 مم

* كرو :

تقاده اريجي 18 مم

* كوركول :

* أمبود:

فرع لادم 74 مم

الدلقه 30مم

امبود القديم 20 مم

أمبود 17 مم

أمصب تكوبر 17 مم

لمسيكم 14 مم

الركنه 2 05 مم

* لكصيبه :

الطلحايه 32 مم

ولد الرامي 15 مم

* مقامه :

جنكيره 13 مم

* لبراكنه:

* مكطع لحجار :

برلت ايدينب 55 مم

واد امور 40 مم

المشروع 35 مم

ادينبيه 30 مم

اقليك مرزوك 28 مم

بوفكيرين 27 مم

النعيم 15 مم

اكميمين 10 مم

اميره 10 مم

جونابه 04 مم

* مال :

الخط الوسطاني 20 مم

كمكمه 15 مم

ابنيق 15 مم

اتويديمه 15 مم

الزاقوره 12 مم

طير طوكل 10 مم

مال 02 مم

* كيدي ماغه :

ومبو :

جاريبه 15 مم

عر 02 مم .