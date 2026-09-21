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الرئيس الموريتاني: الحكومات عجزت عن مواجهة التغري العشوائي والولاة مكلفون بمنعه

صحراء ميديا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن حكومته منعت ما وصفه بـ«التغري العشوائي»، مشيرًا إلى أن الولاة لديهم تعليمات تمنع إنشاء قرى وتجمعات عشوائية، في ظل ما تسببه من صعوبات في توفير الخدمات الأساسية.

وأضاف الرئيس، خلال لقاء مع أطر ولاية آدرار، إن الحكومات التي تعاقبت على البلاد «عجزت بصراحة» عن إيجاد حل لمشكلة التغري العشوائي، مضيفًا أن حكومته «لا تقول إنها نجحت فيه»، لكنها تنبهت إلى المشكلة وقررت منعها.

وأوضح ولد الشيخ الغزواني أن أصحاب التغري العشوائي يقررون إنشاء قرية من دون وضع خطط تتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، ما يؤدي لاحقًا إلى مطالبة تلك القرى بتوفير المياه وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن هذا الوضع نتج عنه أن «كل قرية تطالب اليوم بتوفير المياه»، مضيفًا: «لهذا حرمنا التغري العشوائي».

وشدد الرئيس الموريتاني إلى أن منع التغري العشوائي يستند إلى تعليمات موجهة إلى الولاة، في محاولة للحد من إنشاء تجمعات جديدة من دون تخطيط مسبق للخدمات الأساسية.

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