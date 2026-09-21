قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه متفائل بمعالجة مشكلة الكهرباء في مختلف مدن البلاد خلال العام الجاري، مع تحسن تدريجي في الخدمة بالعاصمة نواكشوط، في وقت تعمل فيه السلطات على تعزيز شبكة الكهرباء بعد حرائق أصابت مراكز توزيع في العاصمة.

وأضاف ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع مع أطر ولاية آدرار، أن مستوى توفر الكهرباء في المدن الكبرى والصغرى تحسن مقارنة بالماضي، مشيرا إلى اقتناء عشرات المولدات الكهربائية الكبيرة وتوزيعها على المدن الكبرى، إلى جانب توسعة شبكات التوزيع.

وأشار إلى أن استثمارات كبيرة ضُخت في إنتاج الكهرباء وتوسعة الشبكات، وأن جزءا مهما منها قيد التنفيذ حاليا.

وبشأن الحرائق في نواكشوط، أوضح الرئيس أن السلطات سارعت إلى معالجة آثارها واتخذت إجراءات لتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية وحمايتها، من بينها توفير محولات متنقلة للتدخل السريع عند حدوث الأعطال.

ولفت إلى أن لجنة شُكلت للتحقيق في أسباب الحادث واستخلاص الدروس اللازمة لتفادي تكراره.

وشدد ولد الشيخ الغزواني على أن الحكومة تتابع بصورة دورية وضع خدمات الكهرباء والمياه في المدن الداخلية، من خلال تقارير تُعرض على مجلس الوزراء وترصد المناطق التي تعاني من الانقطاعات والأعطال.

وقال الرئيس إن آلية أسبوعية تتابع ظروف المواطنين ومستوى الخدمات، وتتيح التدخل بصورة عاجلة لإصلاح أعطال شبكات المياه والكهرباء.

وفي ولاية آدرار، وأشار إلى أن البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية يتضمن ربط أكثر من 40 قرية بالشبكة الكهربائية.