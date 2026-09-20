أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الأحد، حصيلة التكفل بالمرضى المعوزين خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر 2026، والتي بلغت 3399 تكفلاً صحياً على مستوى المستشفيات الوطنية والجهوية.

وأوضحت الوزارة، في معطيات نشرتها، أن الحصيلة شملت 3248 تكفلاً بمرضى الفشل الكلوي، توزعت بين 1727 حصة تصفية، و1321 إجراءً طبياً، و200 وصفة طبية، إضافة إلى 42 تكفلاً في مركز الاستطباب الوطني، منها 7 عمليات جراحية و35 فحصاً طبياً.

كما تضمنت 11 تكفلاً في مستشفى الصداقة، منها 7 عمليات جراحية وفحصان طبيان واستشارتان طبيتان، و59 تكفلاً في مركز استطباب الشيخ زايد، منها 3 عمليات جراحية و55 فحصاً طبياً واستشارة طبية واحدة، إضافة إلى 13 تكفلاً في المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات.

وبلغت الحصيلة 25 تكفلاً في المستشفى الجهوي بأطار، منها عملية جراحية واحدة و24 فحصاً طبياً، إضافة إلى تكفل واحد في المركز الوطني لأمراض القلب.