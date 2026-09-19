قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، الجمعة، إن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية في ولاية الحوض الغربي تجاوزت 70%، وذلك بعد أقل من سنة على إطلاقه.

وأوضح ولد أجاي، في منشور على صفحته بفيسبوك، أن البرنامج يشمل بناء 1087 حجرة درس جديدة، ومستشفى مقاطعي ومركزين صحيين، وترميم ثلاثة مراكز صحية، إضافة إلى بناء 25 نقطة صحية وترميم خمس أخرى، واقتناء 17 سيارة إسعاف.

وأضاف أن البرنامج يتضمن بناء وتجهيز 180 بئرا ارتوازية، وبناء وتجديد 31 شبكة مياه، وتقوية الإنتاج وتوسعة الشبكات في المدن الكبيرة، إلى جانب كهربة 21 قرية ريفية، وتوسعة 16 شبكة كهربائية، واقتناء مولدين كبيرين.