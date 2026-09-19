قال رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا محمد بلال مسعود، إن موريتانيا تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى ما ” شهدته خلال السنوات السبع الماضية من تنفيذ مشاريع واستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية.”

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار شمالي موريتانيا، تحضيرًا لزيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأكد ” أن السنوات الماضية شهدت إنجازات وبرامج شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.”

وأشار إلى “أن مواصلة العمل التنموي والاستجابة لتطلعات المواطنين تظل في صميم أولويات البرنامج الذي ينفذه رئيس الجمهورية.”