دعا وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، الجمعة، إلى تطوير مهرجان اترارزة للتراث وتوسيع مشاركته وتنويع برامجه، حتى يتحول إلى موعد وطني للتعريف بتراث الولاية وإمكاناتها الثقافية والاقتصادية والسياحية.

وقال ولد مدو، خلال افتتاح النسخة الثانية من المهرجان بمدينة تكنت، إن التراث يمثل ذاكرة المجتمع ورصيده الحضاري، مشيرا إلى أن استحضاره لا يعني العيش في الماضي، بل استلهام قيمه لبناء الحاضر واستشراف المستقبل.

وأضاف أن توثيق التراث وتقديمه بأساليب عصرية يتيح تحويله إلى معرفة ومنتجات ثقافية وفرص للعمل والإبداع والاستثمار، خاصة أمام الشباب.

وأكد أن العناية بالتراث تندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى جعل الثقافة والفنون رافدا للتنمية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشددا على أهمية إشراك الشباب وتحويل الموروث إلى محتوى ثقافي ومنتجات فنية وسياحية وفرص اقتصادية.

وتستمر فعاليات المهرجان ثلاثة أيام، وتتضمن عروضا وندوات ومحاضرات حول التراث الثقافي والعلمي والفني والاجتماعي لولاية اترارزة.