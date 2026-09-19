وصل وفد من حزب بناء الوطن، مساء الجمعة، إلى ولاية آدرار، للمشاركة في التحضيرات المرتبطة بالزيارة المرتقبة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولايتي آدرار وإينشيري.

وقال الحزب إن الوفد سيواكب التحضيرات الجارية للزيارة، التي تهدف، وفق البرنامج الرسمي، إلى الاطلاع على أوضاع السكان والاستماع إلى مطالبهم، إضافة إلى تدشين أو إطلاق مشاريع في مجالات اقتصادية واجتماعية.

وضم الوفد رئيس الحزب محمد ولد أعبيدي، وأعضاء المكتب التنفيذي مصطفى يكبر ومحمد الحسن وزينب آبيبك، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم الحزب دمود اسيادي، ومستشار رئيس الحزب أحمدو ولد الدو.

وبحسب بيان للحزب، عقد الوفد لقاءات مرتبطة بالتحضير للزيارة، ودعا إلى تنسيق الجهود لإنجاح الاستقبال.