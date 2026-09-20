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موريتانيا.. الشرطة تفكك شبكة لتهريب وترويج المخدرات وتوقف مشتبها به

محمد الهادي

أعلنت الشرطة الموريتانية، السبت، تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات، وخاصة مادة الكوكايين المصنفة ضمن المخدرات بالغة الخطورة.

وقالت الشرطة إن العملية، التي نفذها المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط كيلوغرام من الكوكايين و100 غرام من الحشيش، إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة وسيارتين رباعيتي الدفع وكميات من العطور والساعات

وأضافت أن المخدرات ضُبطت مجهزة في شكل عبوات صغيرة، يُشتبه في إعدادها للتهريب عبر المطارات والمعابر الحدودية داخل أجساد أفراد الشبكة.

وأشارت الشرطة إلى أن إجراءات البحث والتحري لا تزال متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف باقي المتورطين واستكمال الإجراءات القانونية.

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