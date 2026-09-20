أدانت الحكومة الموريتانية، ” الهجوم الإرهابي” الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية.

وأعربت الخارجية الموريتانية في بيات اليوم الأحد، “عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الشقيقة، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.”

وأكدت “رفضها القاطع لكافة أشكال الإرهاب والعنف، وتجدد تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.”

وتقدّمت “بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا”، متمنية “الشفاء العاجل للمصابين.ّ”