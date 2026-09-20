هاجم مسلحون، ليل الجمعة/السبت، نقطة أمنية في ضواحي العاصمة باماكو، فيما استُهدفت السبت قاعدة للطائرات المسيّرة التابعة للجيش في مدينة سيفاري وسط البلاد.

وبحسب تقرير أمني موجه إلى القيادة، وصل المهاجمون سيرًا على الأقدام إلى نقطة التفتيش في «كاسيلا»، وكانوا مسلحين ويحملون أجهزة اتصال لاسلكية، قبل أن يباغتوا عناصر الدفاع والأمن المكلفين بحراسة الموقع.

ودوت أصوات كثيفة لإطلاق النار، ما دفع عددًا من العسكريين إلى السقوط أرضًا، قبل أن يغادر المهاجمون حاملين أسلحة وذخائر. وعُثر لاحقًا على عسكريين كان قد أُعلن عن فقدانهما، وهما سالمين.

وعلى بعد 600 كيلومتر شمال باماكو، استُهدفت قاعدة للطائرات المسيّرة التابعة للجيش في سيفاري بطائرات مسيّرة انتحارية، استهدفت خصوصًا حظيرة تضم طائرات مسيّرة للجيش النظامي. ولم تتوفر حصيلة للهجوم حتى الآن، فيما أُغلقت المنطقة المحيطة بمطار سيفاري.

وطلبت القوات الخاصة المالية من عناصر الشرطة العاملين في المطار البقاء في منازلهم حتى الاثنين 21 سبتمبر.

وتأتي هذه الهجمات قبل احتفال مالي بعيد استقلالها الوطني، الثلاثاء 22 سبتمبر، وسط تقديرات مراقبين بأن الجماعات المسلحة دخلت مرحلة جديدة من مواجهتها للمجلس العسكري، عبر استهداف معسكرات ونقاط استراتيجية داخل باماكو وبالقرب منها، بهدف إضعاف العسكريين الذين يتولون السلطة.