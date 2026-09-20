شهدت عدة مناطق من موريتانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، تساقطات مطرية متفاوتة، وفق معطيات نشرتها مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:

* الحوض الشرقي:

مقاطعة أمرج:

مدروم أهل النحوي 75 مم

مقاطعة عدل بكرو:

آسكر 16 مم

عدل بكرو 07 مم

مقاطعة باسكنو:

فصالة 04 مم

مقاطعة تمبدغه:

ابحيره 35 مم

ابريدلي 25 مم

التنعيم 25 مم

شرم الشيخ 15 مم

تمبدغه 04 مم

* الحوض الغربي:

مقاطعة لعيون:

الشلخة 31 مم

أم لحياظ 20 مم

ابيشيش 20 مم

لعيون 15 مم

مقاطعة الطينطان:

ليبه 15 مم

أقرقار 13 مم

الطينطان 08 مم

عين فربة 02 مم

مقاطعة تامشكط:

اكمون لبيظ 60 مم

كبنوامر 56 مم

اسكي 56 مم

آكوينيت 50 مم

آكناتير بنيامر 45 مم

لمقمظه 40 مم

مكة 31 مم

الصفا 25 مم

دخلت أهل عمار الشيخ25 مم

كاعت التيدومة 15 مم

أجحافية الشرقية 15 مم

لهبيلة 15 مم

كلاله 10 مم

التكوه 05 مم

* لعصابه:

مقاطعة كرو:

انتاكات 40 مم

زمزم 36 مم

كامور 36 مم

كرو 34 مم

الغايرة 20 مم

أودي اجريد 20 مم

مقاطعة كيفه:

صفناجاي 50 مم

انواملين 45 مم

القنزارة 30 مم

ميساح 20 مم

دار النجاة 20 مم

القطع 15 مم

كيفة 10 مم

مقاطعة باركيول:

حاس آيارة 85 مم

تجمع ناغا 60 مم

باركيول 30 مم

السنهور 18 مم

فرع اللينة 15 مم

باركيول لخظر 13 مم

اتويشط 10 مم

أهل بويسف 08 مم

مقاطعة كنكوصه:

الحلة 50 مم

كويه 50 مم

لهميكية 50 مم

النزاهة 40 مم

لبحير أهل امبصو 35 مم

لمبيديع 16 مم

ادفيعة أهل إبراهيم العبد 10 مم

الفوز 10 مم

باميره 10 مم

أولاد ألمين 08 مم

أهل بكه 08 مم

كنكوصه 07 مم

كيولا 06 مم

ساني 02 مم

مقاطعة بومديد:

المدينة المنورة 45 مم

سد أحمد طالب 30 مم

احسي الطين 15 مم

لكديم 02 مم

* كوركول:

مقاطعة امبود:

لمقيمظ 30 مم

مقاطعة مقامه:

كمبو 10 مم

* تكانت:

مقاطعة تجكجه:

أوديات لكشور 35 مم

النيملان 04 مم

الرشيد 04 مم

مقاطعة المجرية:

آكنيني أهل نكيجام 16 مم

* كيدي ماغه:

مقاطعة غابو:

الصوفي 12 مم

واعرة إبيلن 09 مم

غابو 04 مم

مقاطعة ومبو:

بوسياب 37 مم

ومبو 27 مم

أهل الحسن 18 مم

الطبال (1) 05 مم

الطبال (2) 05 مم

النخيلة 01 مم