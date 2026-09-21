أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح وتطوير تسيير الواحات في ولاية آدرار، من بينها إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وإعادة هيكلة شركة تمور موريتانيا.

وقال ولد الغزواني،خلال اجتماع مع أطر ولاية آدرار مساء الأحد، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز دور قطاع الواحات في التنمية المحلية وتطوير الإنتاج الزراعي والواحاتي في الولاية.

وفي قطاع المياه، أكد استمرار برنامج حفر الآبار الأنبوبية العميقة، التي قد يصل عمقها إلى 600 متر، مشيرًا إلى أن الحفارات المخصصة لهذا الغرض من المنتظر أن تصل مع بداية مارس المقبل، فيما يجري حاليًا ربط الآبار السطحية بالشبكة لزيادة كميات المياه المضخوخة وتحسين مستوى التزويد.

وأضاف أن الجهود تتواصل لإيجاد حل جذري ومستدام لمشكلة المياه في مدينة أطار، من خلال تشييد سد مائي استنادًا إلى دراسة فنية متكاملة، بما يضمن معالجة المشكلة بصورة نهائية ومستدامة.