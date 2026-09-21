بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الاثنين، مع السفير الإسباني لدى موريتانيا بابلو باربارا غوميز، مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطوير الشراكة التنموية.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية، في منشور لها، إن اللقاء تناول آليات تعزيز الشراكة بين موريتانيا وإسبانيا، ودعم برامج التحول الاقتصادي والحكامة التنموية، إضافة إلى استعراض وتيرة تنفيذ برامج التعاون الفني والمالي التي تقدمها إسبانيا لموريتانيا.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن العلاقات بين البلدين، وتطوير التعاون بما يخدم التنمية والاستقرار في المنطقة.