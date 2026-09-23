قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن نسبة الفقر النقدي في موريتانيا تراجعت إلى 25.7% خلال عام 2025، فيما انخفضت نسبة الفقر المدقع إلى 11.2%.

وأضاف الوزير في كلمة بمناسبة تخليد اليوم الدولي للسلام في نواكشوط، أن نتائج أحدث مسح دائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي يقيس التطورات المسجلة خلال الفترة بين 2019 و2025، أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات الاجتماعية.

وأشار إلى أن فجوة الفقر تراجعت بدورها إلى 6.4%، معتبرًا أن هذه النتائج تستدعي مواصلة الديناميكية وتسريع وتيرتها، بما يضمن استفادة جميع فئات السكان ومختلف مناطق البلاد بصورة أكبر من ثمار التنمية.

وأوضح الوزير أن موريتانيا تمكنت من الحفاظ على استقرارها وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية ومناخية متزايدة في محيطها الإقليمي.

وأكد أن هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية متكاملة تقوم على ترابط الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية والحكامة الرشيدة والحوار.