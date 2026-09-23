دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إطلاق مبادرة أكثر شمولًا للعناية بالمدن التاريخية، بهدف الحفاظ على موروثها الثقافي وإتاحته بصورة أفضل للباحثين والزوار وحمايته من عوامل التلف والاندثار.

وقال ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع مع أطر ووجهاء مقاطعة شنقيط الثلاثاء، إن تنظيم مهرجان مدائن التراث رغم أهميته «غير كافٍ في حد ذاته»، داعيًا إلى مسار يعنى بالمدن التاريخية ويحافظ عليها.

وشدد على ضرورة حماية المخطوطات والآثار، مشيرًا إلى أن بقاءها في ظروفها الحالية يجعلها عرضة لعوامل الزمن والظروف الطبيعية، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لصونها.

ودعا إلى الاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة التي طورتها دول أخرى في مجال حماية التراث والآثار، مؤكدًا أن حماية هذا الموروث تستحق توفير الإمكانات اللازمة، حتى لو تطلب ذلك إنفاق مبالغ كبيرة.

وأكد الرئيس أن حماية التراث المادي للمدن التاريخية ينبغي أن تترافق مع الحفاظ على روحها العلمية والثقافية، التي تمثلت أساسًا في حب العلم والتبحر فيه والتوسع في مداركه، مشيرًا إلى أن قيمة المعرفة تكتمل عندما تعود بالنفع على المجتمع.