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وفاة منقب والبحث عن آخر بعد انهيار بئر في اكليب اندو

صحراء ميديا

انهار بئر للتنقيب عن الذهب صباح اليوم الأحد في مجهر أولاد داوود بمنطقة اكليب اندور في ولاية تيرس الزمور، بينما كان منقبان موريتانيان في داخله، ما أسفر عن وفاة أحدهما واستمرار البحث عن الآخر، وفق مراسل صحراء ميديا في الولاية.

وباشر عشرات المنقبين عمليات البحث والإنقاذ، وتمكنت فرق الإنقاذ حتى الآن من الوصول إلى الجزء العلوي من جسم أحد المنقبين، وتبين أنه فارق الحياة، فيما تتواصل عمليات البحث عن المنقب الثاني.

وقال أحد المنقبين المشاركين في عمليات الإنقاذ إن عمليات البحث متواصلة، مع توقع العثور على المنقب الثاني في وقت قريب.

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