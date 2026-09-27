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الجيش المالي يعلن ضرب موقعين لجماعات مسلحة قرب كيدال وليري

صحراء ميديا
ضربات جوية لفيلق أفريقيا الروسي في مالي
ضربات جوية لفيلق أفريقيا الروسي في مالي

قال الجيش المالي إنه ضرب موقعين لجماعات مسلحة شمال البلاد، أحدهما شمال غربي كيدال والآخر على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي ليري، مضيفاً أن الموقعين كانا يضمان مقاتلين وعتاداً عسكرياً ولوجستياً.

وأوضحت هيئة الأركان العامة إن الضربتين في بيان، نُفذتا بعد استغلال معلومات استخباراتية وتأكيدها وتقييم الوضع، وإن أحد الموقعين كان منطقة تمركز لجماعات مسلحة، بينما كان الآخر موقع اجتماع لعدد من مسؤولي تلك الجماعات.

ولم يذكر الجيش حصيلة للضربتين، وقال إن عمليات الاستطلاع مستمرة لتقييم آثارهما وإعداد حصيلة نهائية، فضلاً عن تعقب أي تهديدات متبقية.

ولفت الجيش إلى أن الضربتين تأتيان ضمن عملية «دوغوكولوكو» التي تنفذها القوات المسلحة المالية بدعم من شركائها.

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