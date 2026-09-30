موريتانيا تعلن خطط العام الدراسي الجديد لتحسين جودة التعليم

أعلنت موريتانيا خطط العام الدراسي 2026-2027، مع التركيز على تحسين جودة التعليم وتعزيز الحوكمة والشفافية في تسيير القطاعات التعليمية.

وتتضمن الخطط تحسين ظروف التعليم وتعزيز شموليته وإنصافه، إلى جانب اعتماد التسيير القائم على النتائج والتطبيق الصارم للنصوص المنظمة والمسيّرة للقطاعات.

جاء ذلك في بيان مشترك قدمته وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، المقرر افتتاحه في الخامس من أكتوبر المقبل.

واستعرض البيان حصيلة أبرز ما تحقق خلال السنة الدراسية المنصرمة، والصعوبات التي واجهت القطاعات المعنية، كما يحدد محاور العمل التي ستتركز عليها السنة الجديدة.

وشاركت في إعداد البيان قطاعات الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والتربية وإصلاح النظام التعليمي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.