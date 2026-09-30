Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 30 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

وزير الدفاع يبحث مع وفد من “الناتو” تعزيز التعاون العسكري

أحمدُ ولد الحسن

بحث وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حنن ولد سيدي، مع وفد من حلف شمال الأطلسي «الناتو» سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين موريتانيا والحلف.

وجرى اللقاء، الذي ترأس الوفد خلاله الجنرال ماسيمو سبادافيكيا، مساعد شعبة التعاون والأمن التابعة لهيئة الأركان الدولية للناتو، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين الموريتانيين، من بينهم الأمين العام لوزارة الدفاع العقيد إسحاق عبد الله محمود إبراهيم.

وتناول الجانبان علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والناتو، ومجالات تطويرها وتوسيعها، خاصة في ما يتعلق بالتعاون العسكري.

وضم الوفد الأطلسي مسؤولين في شعبة التعاون والأمن، من بينهم رئيس فرع الشراكة ورئيس قسم الجنوب والمسؤول عن ملف التعاون بين الناتو وموريتانيا.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة