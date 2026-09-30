وزير الدفاع يبحث مع وفد من “الناتو” تعزيز التعاون العسكري

بحث وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حنن ولد سيدي، مع وفد من حلف شمال الأطلسي «الناتو» سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين موريتانيا والحلف.

وجرى اللقاء، الذي ترأس الوفد خلاله الجنرال ماسيمو سبادافيكيا، مساعد شعبة التعاون والأمن التابعة لهيئة الأركان الدولية للناتو، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين الموريتانيين، من بينهم الأمين العام لوزارة الدفاع العقيد إسحاق عبد الله محمود إبراهيم.

وتناول الجانبان علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والناتو، ومجالات تطويرها وتوسيعها، خاصة في ما يتعلق بالتعاون العسكري.

وضم الوفد الأطلسي مسؤولين في شعبة التعاون والأمن، من بينهم رئيس فرع الشراكة ورئيس قسم الجنوب والمسؤول عن ملف التعاون بين الناتو وموريتانيا.