موريتانيا.. انطلاق حملة لتزويد الولايات الداخلية بالكتب المدرسية

انطلقت اليوم الاثنين حملة لتزويد أكشاك الولايات الداخلية بالكتب المدرسية، في إطار التحضيرات الجارية لافتتاح العام الدراسي 2026-2027، وفق ما أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.

وقالت الوزارة إن الحملة تأتي بعد تزويد أكشاك العاصمة نواكشوط بالكتب المدرسية، في عملية انطلقت الأسبوع الماضي، ضمن خطة لتوفير الكتاب المدرسي في مختلف أنحاء البلاد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي.

وأضافت أن العملية تمثل المرحلة الأولى من حملة متواصلة لتوفير الكتب المدرسية، ستتبعها عمليات أخرى خلال السنة الدراسية، بما يضمن تأمين احتياجات المؤسسات التعليمية ومواكبة مختلف محطات العام الدراسي.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة نشر عدد من الكتب المدرسية الجديدة رقميا عبر منصة «كتبي»، حيث أصبحت كتب السنتين الثانية والثالثة من المرحلة الإعدادية متاحة للقراءة والتنزيل.