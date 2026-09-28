Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 28 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

موريتانيا.. انطلاق حملة لتزويد الولايات الداخلية بالكتب المدرسية

محمد الهادي

انطلقت اليوم الاثنين حملة لتزويد أكشاك الولايات الداخلية بالكتب المدرسية، في إطار التحضيرات الجارية لافتتاح العام الدراسي 2026-2027، وفق ما أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.

وقالت الوزارة إن الحملة تأتي بعد تزويد أكشاك العاصمة نواكشوط بالكتب المدرسية، في عملية انطلقت الأسبوع الماضي، ضمن خطة لتوفير الكتاب المدرسي في مختلف أنحاء البلاد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي.

وأضافت أن العملية تمثل المرحلة الأولى من حملة متواصلة لتوفير الكتب المدرسية، ستتبعها عمليات أخرى خلال السنة الدراسية، بما يضمن تأمين احتياجات المؤسسات التعليمية ومواكبة مختلف محطات العام الدراسي.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة نشر عدد من الكتب المدرسية الجديدة رقميا عبر منصة «كتبي»، حيث أصبحت كتب السنتين الثانية والثالثة من المرحلة الإعدادية متاحة للقراءة والتنزيل.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة