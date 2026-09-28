وزارة التربية تطلق تكوينا حول تمدرس البنات وإدماج الرقمنة في التعليم

اطلقت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي اليوم الاثنين ورشة تكوينية تتناول مقاربة النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والعوامل المؤثرة في تمدرس البنات، إلى جانب استخدام تقنيات المعلوماتية والرقمنة في عمليتي التعليم والتعلم.

وتنظم الورشة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بمشاركة 35 إطارا من مدارس تكوين المعلمين الخمس، إضافة إلى ممثلين عن المدرسة العليا للتعليم.

وتستمر أعمال الورشة أربعة أيام، وتركز على تعزيز معارف المشاركين في مجال مقاربة النوع الاجتماعي وفهم العوامل المؤثرة في تمدرس البنات، فضلاً عن تطوير مهارات استخدام التقنيات الرقمية في العملية التعليمية.