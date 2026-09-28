اختتمت شعبة العمليات بهيئة أركان الجيوش الموريتانية ومعهد الدفاع الأمريكي للدراسات القانونية الدولية سلسلة اجتماعات عمل خصصت لتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني وتطبيق مبادئه خلال العمليات العسكرية.

وناقشت الاجتماعات، التي احتضنها مركز مؤتمرات القوات المسلحة، المقاربة الأمنية الموريتانية في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب سبل إدماج مبادئ القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية.

وافتتح جلسات الاجتماعات العقيد سليمان الحاج عبدي، رئيس مكتب العمليات الخارجية، فيما أشارت السفارة الأمريكية إلى أن اللقاءات تندرج في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين موريتانيا والولايات المتحدة ودعم المعايير المهنية في المجال العسكري.