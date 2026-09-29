Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 29 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

موريتانيا تواجه بنين في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا

أحمدُ ولد الحسن

 

يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم «المرابطون»، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره البنيني في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا “كان 2027”.

ويدخل «المرابطون» المباراة بمعنويات مرتفعة بعد افتتاح مشوارهم بفوز على منتخب إفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حصد المنتخب البنيني نقطة في الجولة الأولى بعد تعادله مع بوركينا فاسو بهدف لمثله.

وتقام المباراة على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، وتنطلق عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة