موريتانيا تواجه بنين في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا

يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم «المرابطون»، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره البنيني في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا “كان 2027”.

ويدخل «المرابطون» المباراة بمعنويات مرتفعة بعد افتتاح مشوارهم بفوز على منتخب إفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حصد المنتخب البنيني نقطة في الجولة الأولى بعد تعادله مع بوركينا فاسو بهدف لمثله.

وتقام المباراة على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، وتنطلق عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.