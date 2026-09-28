موريتانيا.. الحكومة تحضّر للمرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية

استعرضت الحكومة الموريتانية، التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنميةالمحلية.

جاء ذلك الاثنين، خلال اجتماع للجنة وزارية خصص لمتابعة مخرجات الزيارة التي أداها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لولايتي آدرار وإنشيري، خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وأطلق المرحلة الأولى البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، قبل حوالي عام، ويهدف البرنامج إلى تمكين المدن والقرى في الداخل من الولوج إلى الخدمات الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء.

في غضون ذلك، ناقشت اللجنة الوزارية النداء الذي وجهه الرئيس ضمن الزيارة، بشأن تعزيز العناية بنظافة المدن، وتنظيم هبة وطنية يشارك فيها الجميع، تجسيدا لهذا النداء.