موريتانيا.. أطراف الحوار تتفق على زيادة أعضاء لجنة الإشراف

اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني الموريتاني، اليوم، على زيادة عدد أعضاء لجنة الإشراف على الحوار بعضوين، ليرتفع عدد ممثلي كل من الأغلبية والمعارضة إلى ثمانية، بدلا من سبعة، وفق مصدر لـ«صحراء ميديا».

وقال المصدر إن الاتفاق جاء خلال اجتماع عقدته الأطراف مع رئيس لجنة الإشراف على الحوار، موسى فال، وخصص لبحث تشكيلة اللجنة التي تتولى الإعداد للمراحل المقبلة من الحوار.

وأرجأت الأطراف إلى الاجتماع المقبل بحث عدد المقاعد المخصصة للمجتمع المدني والشخصيات المستقلة في اللجنة، ولم يتضح بعد شكل توزيع المقاعد الثلاثة الإضافية بين مكونات اللجنة.

وكانت خارطة الطريق التي اقترحها منسق الحوار في يونيو قد نصت على تشكيل لجنة من 20 عضوا، بواقع سبعة ممثلين للأغلبية وسبعة للمعارضة، إضافة إلى ستة مقاعد للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.

ووقعت القوى السياسية المشاركة في 14 يوليو الوثيقة المرجعية للحوار، بعد أكثر من عام من التحضير والمشاورات، وانتقل المسار بعدها إلى مرحلة استكمال الترتيبات التنظيمية، ومن بينها تشكيل لجنة الإشراف.