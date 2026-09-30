موريتانيا تستعد لعرض دراسة مخطط الاستصلاحات الزراعية بضفة النهر

بحثت الشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير» ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» الترتيبات الفنية والتنظيمية لورشة مخصصة لعرض نتائج الدراسات المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي للاستصلاحات الهيدرو-زراعية في الضفة اليمنى لنهر السنغال.

وجرى خلال اجتماع بنواكشوط ترأسه المدير العام المساعد لـ«صونادير» يرب ولد المان، مع وفد من «الفاو» برئاسة المسؤول الفني الرئيسي لقسم المياه والأراضي بالمكتب الإقليمي للمنظمة للدول المغاربية ماكي عبد الرحمن، بحث آليات عرض نتائج الدراسة التشخيصية ومناقشة مخرجاتها مع مختلف الأطراف المعنية.

وشملت الأعمال المنجزة في إطار البرنامج تشخيص الوضع الزراعي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي، وتقييم البنى التحتية الهيدرو-زراعية، ودراسة خصائص التربة في الأراضي المروية، إلى جانب إنشاء منصة للمعلومات الزراعية وإعداد الإطار المفاهيمي للمخطط التوجيهي وخطة الاستثمار المناخي للفترة 2026–2050.

ومن المنتظر أن تتيح الورشة مناقشة نتائج هذه الدراسات وتلقي ملاحظات الشركاء والجهات المعنية، تمهيداً للانتقال إلى إعداد التوجهات الاستراتيجية والسيناريوهات واستكمال المخطط التوجيهي وخطة الاستثمار المناخي.