موريتانيا والسعودية تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية

بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الاثنين، مع نائب وزير المالية السعودي المكلف بالسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، سبل توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وجاء ذلك في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركتهما في أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت وزارة المالية السعودية إن الجانبين ناقشا العلاقات بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء سبل تطوير الشراكة القائمة وتوسيع مجالاتها، وتعزيز التعاون في مجالات التمويل التنموي ودعم الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الكبرى، كما ثمّن الجانبان الدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في دعم التنمية في موريتانيا.