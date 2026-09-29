Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 29 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

موريتانيا والسعودية تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية

محمد الهادي

بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الاثنين، مع نائب وزير المالية السعودي المكلف بالسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، سبل توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وجاء ذلك في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركتهما في أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت وزارة المالية السعودية إن الجانبين ناقشا العلاقات بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء سبل تطوير الشراكة القائمة وتوسيع مجالاتها، وتعزيز التعاون في مجالات التمويل التنموي ودعم الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الكبرى، كما ثمّن الجانبان الدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في دعم التنمية في موريتانيا.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة