أصيلة.. عراقي ومغربي يفوزان مناصفة بجائزة بلند الحيدري للشعراء الشباب

فاز الشاعران العراقي زين العابدين المرشدي والمغربي أبو بكر المليتي مناصفة بجائزة بلند الحيدري للشعراء الشباب، في دورتها الثامنة لعام 2026، بعد ترشيحات شملت نحو 16 تجربة شعرية شابة من مختلف أنحاء العالم العربي.

وأعلنت مؤسسة منتدى أصيلة أن لجنة تحكيم الجائزة قررت بالإجماع منحها للشاعرين، بعد نقاشات حول دواوين ونصوص المرشحين، مشيرة إلى أن المرشدي والمليتي لفتا الانتباه برصيدهما الشعري وتجربتهما الإبداعية.

وترأس لجنة التحكيم الشاعر والأديب والإعلامي المغربي ياسين عدنان، وضمت في عضويتها شعراء ونقاداً وأكاديميين من تونس ومصر والعراق ولبنان والمغرب، إضافة إلى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة حاتم البطيوي، فيما نسق أعمالها الناقد والأكاديمي المغربي شرف الدين ماجدولين.

إشادة بالتجربتين

وأشادت لجنة التحكيم بتجربة الشاعر العراقي زين العابدين المرشدي، صاحب ديوان «طفل الرعاة»، معتبرة أنه شاعر شاب يمتلك أدوات شعرية تمكنه من المزج بين أنماط الشعرية العربية على امتداد تاريخها، وتقديم نفس شعري يتسم بالجدة والطزاجة في مقاربة الأشياء.

ولاحظت اللجنة اعتماد المرشدي على «آلية المفارقة» بديلاً عن فكرة الديوان الموضوعي التقليدية، بما يدفع القارئ إلى إعادة النظر في النص والعالم الذي يشكله.

وبخصوص تجربة الشاعر المغربي أبو بكر المليتي، أشار تقرير لجنة التحكيم إلى تماسك مشروعه الممتد عبر ديواني «في عينيك توجد المقاهي» و«خسارة بـ jupe Mini وجوارب طويلة»، مشيراً إلى نجاحه في التخلص من أثر من سبقوه عبر اشتغاله على تفاصيل عالمه الخاص.

كما لاحظت اللجنة أن الجملة الشعرية لدى المليتي انتقلت من الاسترسال التأملي في بداياته إلى اقتصاد لغوي رشيق، يعتمد جملاً قصيرة ومبتورة أحياناً، ويحوّل التفاصيل اليومية الصغيرة إلى مادة شعرية، بعيداً عن التكلف اللغوي والبهرجة البلاغية.

تجارب شعرية

وشملت الأعمال المرشحة من طرف أعضاء اللجنة أصواتاً شعرية شابة من المغرب ومصر ولبنان وسوريا والعراق وتونس والكويت، قبل أن تختار اللجنة المرشدي والمليتي للفوز مناصفة بالجائزة.

وقالت المؤسسة إن اختيار التجربتين يهدف إلى تكريم نموذجين من الأصوات الشعرية الشابة التي تقدم رؤى فنية وأسلوبية متنوعة، معتبرة أن المناصفة تكرس التعدد الفني والأسلوبي والنوعي، باعتباره أحد ركائز الجائزة التي استحدثتها مؤسسة منتدى أصيلة لتحفيز الشعراء الشباب.

ومن المقرر تسليم الجائزة يوم 17 أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي السابع والأربعين، الذي تنظم دورته الخريفية بين 2 و18 أكتوبر المقبل.

جائزة منذ 1997

وأُحدثت جائزة بلند الحيدري للشعراء الشباب في حفل تأبين الشاعر الراحل بلند الحيدري، الذي نظمه الراحل محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة، في أغسطس 1996، قبل أن يتم إحداث الجائزة رسمياً عام 1997.

وأقيمت الدورة الأولى للجائزة عام 2000، وفاز بها مناصفة الشاعران المغربي عبد السلام الموساوي والمصري أحمد بخيت. وفي الدورة الثانية عام 2003، فاز بها المغربي ياسين عدنان والعراقي علي الشلاه مناصفة، بينما توجت في دورة 2008 المغربية إكرام عبدي والإماراتية خلود المعلا.

وفي دورة 2011، فاز بها المغربي عبد الرحيم الخصار والكويتي محمد هشام المغربي، بينما تقاسمتها في دورة 2015 المغربية سكينة حبيب الله والأردني عبد الله أبو بكر، ثم المغربية نسيمة الراوي والتونسي محمد العربي في دورة 2018.

أما الدورة السابعة، التي نظمت عام 2022، ففازت بها مناصفة الشاعرة المصرية نهاد ذكي والشاعر المغربي عمر الراجي، قبل أن تؤول الدورة الثامنة هذا العام إلى العراقي زين العابدين المرشدي والمغربي أبو بكر المليتي.