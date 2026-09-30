لتنظيم قطاع الصيدلة.. وزارة الصحة تناقش مشاريع مراسيم تطبيقية

نظمت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، اجتماعا تشاوريا مع شركاء قطاع الصيدلة، خصص لعرض ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 2025-042 الصادر في 26 نوفمبر 2025.

وترأس الاجتماع المستشار الفني المكلف بالصيدلة، بحضور ممثلين عن الوزارة والهيئات والنقابات المهنية العاملة في القطاع.

وقالت الوزارة إن المشاريع تتعلق بتنظيم المفتشية الصيدلانية، وتسيير الغرامات المحصلة عن المخالفات، وتنظيم صناعة واستيراد وتسيير وتوزيع وصرف المؤثرات العقلية والمواد السامة والخطيرة.

وأضافت أن الاجتماع يندرج في إطار المقاربة التشاورية المعتمدة لاستكمال النصوص التطبيقية للقانون، بما يعزز الإطار التنظيمي لقطاع الصيدلة ويرسخ آليات الرقابة والسلامة الدوائية.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة الاجتماعات التشاورية مع الشركاء لعرض ومناقشة بقية النصوص التطبيقية، تمهيدًا لاستكمال مسار اعتمادها.