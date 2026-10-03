موريتانيا.. الأغلبية تؤجل تحديد ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار

قررت منسقية الأحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تأجيل تحديد ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار الوطني.

وقال حزب الإنصاف (الحاكم) في بيان، إن الأغلبية اجتمعت مساء الجمعة، في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بشأن التحضير للحوار الوطني، واستكمال الترتيبات المتعلقة بمشاركة الأغلبية في لجان الحوار وورشاته.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع “تسمية ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، حيث ناقش رؤساء الأحزاب وممثلوهم المقترحات المقدمة بهذا الخصوص، بما يضمن تمثيل الأغلبية في اللجنة.”

وتقرر حسب البيان خلال الاجتماع، ” إعطاء وقت إضافي لتحديد ممثلي الأغلبية فيها”، فيما ناقش “الإجراءات والمعايير المقترحة لاختيار ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة المشاركة في الحوار، والأسس الكفيلة بضمان اختيار شخصيات تعكس التنوع والكفاءة والاستقلالية، وتسهم بصورة إيجابية في إثراء النقاش حول مختلف القضايا المطروحة”، في جين كلفت ” اللجنة الفنية بدراسة الموضوع وتقديم اقتراحات بشأنه.”

وبحسب البيان، رحّب ” بانضمام حزب التصالح الوطني للتنمية وحزب الأوفياء لموريتانيا إلى الأغلبية والأحزاب الداعمة” للرئيس.