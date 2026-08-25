أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الثلاثاء تم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:

وذلك على النحو التالي:

– أمو جاگانا

– تابارا أمبدج

– موسى ولد قاوي

– النجيم ولد ابهم

– مامدو دنب با

• اللوله أحمد زاروق

– التاه محمدا ابنو

– نفيسة المختار المسند

– سيدي عبد الله حمادي

– مام محمد بكم

• الربيع الشيخ أمبيريك

• افيتي محمد العالم

• أمنة محمد المخطار يحطيه

• برار سيدي عبد الله

• المامي إبراهيم فلان

• عبد الله الصالح لقمان

– عبد الله الشيخ عبد الودود

– المصطفي محمد محمود الزبير

• محمد الداه عبد القادر

• هارون اتراوري

• محمد سالم ميابى

• محمد ببكر امبارك

• محمد الأمين محمد سالم

• الشيخ محمد الأمين احمدو

• رقية لي

• سيدي محمد لمام