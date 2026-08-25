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موريتانيا.. تعيين أعضاء جدد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

صحراء ميديا

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الثلاثاء تم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
وذلك على النحو التالي:

– أمو جاگانا
– تابارا أمبدج
– موسى ولد قاوي
– النجيم ولد ابهم
– مامدو دنب با
• اللوله أحمد زاروق
– التاه محمدا ابنو
– نفيسة المختار المسند
– سيدي عبد الله حمادي
– مام محمد بكم
• الربيع الشيخ أمبيريك
• افيتي محمد العالم
• أمنة محمد المخطار يحطيه
• برار سيدي عبد الله
• المامي إبراهيم فلان
• عبد الله الصالح لقمان
– عبد الله الشيخ عبد الودود
– المصطفي محمد محمود الزبير
• محمد الداه عبد القادر
• هارون اتراوري
• محمد سالم ميابى
• محمد ببكر امبارك
• محمد الأمين محمد سالم
• الشيخ محمد الأمين احمدو
• رقية لي
• سيدي محمد لمام

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