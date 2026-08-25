عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اجتماعا ضم الوزير الأول، ووزير الطاقة والنفط، والمستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالطاقة والنفط، اجتماع يأتي في وقت تواجه فيه العاصمة اضطرابات واسعة في خدمة الكهرباء.

ولم يوضح المكتب الإعلامي للرئاسة الذي نشر الخبر، تفاصيل إضافية حول جدول أعمال الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى اجتماع الرئيس بالمسؤولين المعنيين بقطاع الطاقة والنفط.

ويأتي الاجتماع بعد سلسلة أعطال طالت شبكة الكهرباء في نواكشوط خلال الأيام الماضية، كان أبرزها حريق اندلع الجمعة بمحطة التحويل الفرعية الشرقية، ما تسبب في انقطاعات بعدد من أحياء نواكشوط الشمالية وأجزاء من عرفات، واضطرابات على خط نواكشوط ـ واد الناقة ـ إديني ـ آوليغات.

ولم تتوقف الاضطرابات عند ذلك، إذ تعرضت محطة تحويل أخرى في نواكشوط الغربية لحريق السبت، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من تفرغ زينة ولكصر والسبخة، إضافة إلى الخطوط المغذية لمناطق أغنودرت ومطار أم التونسي وميناء تانيت.

وكان ولد الشيخ الغزواني قد تفقد، الأحد، محطة كهرباء نواكشوط الغربية للاطلاع على حجم الأضرار ومتابعة جهود إعادة التيار، قبل أن تعلن مصادر رسمية أن الرئيس وجه بتسريع التدخلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الأعطال ومنع تكرارها.

ويأتي اجتماع القصر الرئاسي في ظل ضغط متزايد لإعادة استقرار الخدمة الكهربائية في العاصمة، فيما تتواصل أعمال الفرق الفنية لإصلاح الأضرار واستعادة المحطات المتضررة لقدرتها التشغيلية.