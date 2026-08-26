قالت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) إن شخصا توفي جراء صعق كهربائي أثناء وجوده فوق عمود كهرباء في حي الدار البيضاء بمقاطعة الميناء في نواكشوط، نافية أن يكون المتوفى أحد عمال الشركة، وذلك بعد تداول معلومات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت صوملك في بيان توضيحي أن الحادث وقع في حي الدار البيضاء، وليس حي قندهار كما ورد في منشورات متداولة، مضيفة أن المتوفى حاول التدخل في الشبكة الكهربائية بصورة «غير مرخصة وغير قانونية» ومن دون اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، ومن دون علم الشركة.

وقالت الشركة إن أي تدخل في منشآتها وشبكتها الكهربائية يتطلب تأهيلا فنيا وتنسيقا مباشرا مع فرقها المختصة، محذرة من أن تسلق أعمدة الكهرباء أو إجراء توصيلات غير قانونية قد يؤدي إلى حوادث مميتة ويعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

ودعت صوملك المواطنين إلى عدم التعامل مع أشخاص لا يعملون لديها في ما يتعلق بالشبكة الكهربائية، محذرة خصوصا خلال موسم الأمطار من مخاطر التعامل العشوائي مع الأسلاك والأعمدة والمنشآت الكهربائية.

وأكدت الشركة أن تحذيرها يشمل مستخدمي الشبكة بصورة غير قانونية، وحثتهم على الامتناع عن أي تدخل في مكوناتها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وقدمت صوملك تعازيها إلى أسرة المتوفى، معربة عن أسفها للحادث.