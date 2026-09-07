قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين، إن الأمة العربية تواجه ظرفا إقليميا بالغ الحساسية، محذرا من مخاطر الانزلاق نحو صراع إقليمي شامل.

وجاء هذا في كلمة ألقاها خلال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.

وأضاف ولد مرزوك أن المنطقة تشهد أزمات أمنية وسياسية متلاحقة، إلى جانب تدخلات خارجية تعرقل جهود الاستقرار والتنمية، داعيا الدول العربية إلى تنسيق مواقفها وتوحيد مساعيها لتفادي اتساع رقعة الصراع.

وأكد الوزير موقف موريتانيا الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات في الضفة الغربية، وتوفير الدعم العاجل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وجدد في ختام كلمته حرص موريتانيا على مساندة الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف ومواجهة التحديات المشتركة.